Hvad håber du på, at din musik vil bidrage med?

”Jeg synes, det er skønt, når jeg får at vide af andre, at jeg sætter ord på noget, som de kan relatere til. Jeg godt lide at italesætte de ‘usunde’ følelser og tanker, jeg selv er lidt flov over at have – for eksempel at jeg som kvinde, ud over at være ambitiøs og dygtig, kan føle, at jeg samtidig skal se godt ud for at være sikret en karriere. Eller at jeg kan sidde og diskutere med nogle veninder, hvor irriterende andre kvinder er, hvis de er højlydte eller fylder meget. Min single Ægte kvinde handler netop om at turde at sætte ord på, at man bliver irriteret over andre kvinder – og at man måske dermed kan frigøre sig fra den tankegang eller måske bare have en debat om, hvad der får én til at tænke sådan. Jeg oplever det selv som enormt befriende, når andre sætter ord på nogle svære følelser og tanker, fordi jeg så ikke føler mig lige så alene med dem.

Jeg tror på, at hvis man åbner op om de ‘usunde’ tanker, så kan man lettere kritisere dem – og dermed give slip på dem. Jeg oplever, at debatter inden for eksempelvis feminisme eller diskrimination ofte bunder i, at nogen har en ubevidst tankegang, som har den konsekvens, at de behandler andre uhensigtsmæssigt. Men hvis man lærer at blive mere bevidst om netop de dér usunde tanker, kan man måske også ændre på dem og dermed behandle andre bedre.”

Hvordan oplever du dét at være kvinde i musikbranchen?

“Jeg ved ikke, om de ting, jeg oplever, skyldes, at jeg er kvinde eller ej. Men jeg har for eksempel oplevet, at der er blevet fokuseret mere på mit udseende, end på hvordan jeg lyder. Jeg har blandt andet fået at vide, at det ‘så vildt fedt ud’, da jeg på et tidspunkt satte mig ned og spillede trommer, i stedet for at få feedback på, om det også lød fedt.

En anden gang har jeg siddet i et sminkerum, hvor der var én, som syntes, at jeg skulle have rigtig meget makeup på, før jeg kunne være bekendt at gå op på scenen – og ingen af de tilstedeværende mandlige musikere fik stillet det samme krav. Jeg forsøger at være ligeglad, men i den situation var det ekstra svært at sige fra, fordi jeg følte, at det ikke stemte overens med det udtryk, som jeg ønskede. Jeg fortalte makeup-artisten, hvordan mit udtryk skal være, og at det var grænseoverskridende, at han ikke respekterede mine kunstneriske krav. I situationen følte jeg mig forkert, og jeg gik direkte ned og stortudede over oplevelsen, hvor mit band bakkede mig op i, at det på ingen måde matchede mit udtryk.

Det ærgrer mig, hvis der grundet mit køn kan være et forudbestemt fokus på, hvordan man ser ud, fremfor hvordan noget lyder. Det er et stort problem, hvis der er bestemte forventninger til, hvordan man skal se ud og opføre sig på en scene, i kraft af hvilket køn man har. Det begrænser muligheden for et mangfoldigt udtryk i musikbranchen, hvis en random makeup artist kan definere det kvindelige musiker-look og indirekte kan skabe en forventning hos publikum til, hvordan en 'rigtig' kvinde skal se ud på en scene."