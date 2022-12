Uanset om du kender Martin Johannes Larsen fra hans videoer på Instagram, fra hans rolle som vært på Vild med Dans, eller fra TV2-programmet Stormester, er der ingen tvivl om, at han for tiden ikke er til at komme udenom i medierne. Vi har spurgt komikeren om, hvilken gave han glæder sig allermest til at give:

"Jeg ville gerne have røbet gaven til min kone, men det kan jeg ikke. Risikoen for, at hun læser med nu, den er simpelthen for stor. Derfor afslører jeg en gave til min far i stedet (risikoen er lille her). Jeg (og min søster) glæder os meget til at give ham en kikkert. Han er for nylig gået på pension, og han kan lige netop ikke se, hvad der sker ude på vandet, derfra hvor han og min mor bor. Nu kan han endelig følge med, når Bogø færgen sejler frem og tilbage fra Assens havn. Den glæder jeg mig til at give og mon ikke også, at han bliver glad for den."

Martin Johannes Larsens egne ønsker får du her - måske du kan finde inspiration til enten dig selv eller manden i dit liv: