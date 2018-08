“Fordi jeg kun arbejder ud fra materialer af den højeste kvalitet, og guld er min passion, er det fantastisk at få et andet lærred at arbejde med, som gør, at flere får mulighed for at gå med mine smykker,” fortæller Orit om den nye satsning, som blev lanceret i juli i år. Kollektionen er inspireret af samtaler, som hun har haft med sin tætte veninde, stylist Alexandra Carl. Samtaler om livet, om at ville skabe noget, om at gøre en forskel. Mennesker og farver er deres fælles inspiration.