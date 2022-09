Pernille Rosenkilde: "Jeg elsker at få noget nyt ud af noget gammelt“

"Som teenager boede jeg alene med min mor og min søster – og mit behov for at købe det smarteste tøj var lidt større, end hvad min mor synes var nødvendigt, så vi blev enige om et tøjbudget på 200 kr. om måneden. Det betød, at jeg hurtigt blev kreativ og gik i genbrugsbutikker. Jeg købte eksempelvis en cardigan og puttede en masse gamle knapper i. Det var også her jeg begyndte at sy mit eget tøj og den kreativitet er jeg taknemmelig for i dag. Når du starter med at købe vintage, har jeg erfaret, at mange starter med de ’sikre’ vintagekøb som Levi’s jeans, et silketørklæde og en oversized herreblazer i uld. Men du kan sagtens tænke vildt i stedet for basis. Find ind til, hvad du virkelig godt kan lide at gå med – og se din garderobe som et puslespil."

"Du skal kun købe tøj, som du kan forestille dig, at nogen også vil bruge om 50 år. Det handler om at følge en mere cirkulær tankegang. Hele tiden at tænke nyt nyt nyt og at følge de nyeste sæsoner er outdated."