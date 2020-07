Pooja Mor: - Jeg har blitt mye mer takknemlig for hver eneste lille ting i livet

Hva er ditt beste tips for å beholde humøret i denne situasjonen?

– Heller enn å forsøke å komme med gode råd, vil jeg fortelle om hvordan pandemien har forandret hvordan jeg tenker på alle aspektene av livet mitt. Alt er «i hodet ditt», og hvis du bare klarer å forandre synet på ting rundt deg, så kan det virkelig hjelpe både for å beholde humøret og for ikke å bli helt gal. Jeg tror man alltid kan lære noe – i både gode og vanskelige situasjoner. Denne perioden har for eksempel lært meg at de tingene jeg har forsøkt å jakte på og trakte etter, ikke ville vært sunne for meg, og derfor har jeg klart å styre unna disse tingene, som garantert ville gjort meg utslitt til slutt. Jeg aksepterer, med ydmykhet, at som et menneske kan man ikke forandre denne situasjonen vi står i. Men som et menneske kan jeg kontrollere hvordan jeg takler denne pandemien, som har satt verden på hodet. Jeg velger å lete etter en indre styrke som kan gi meg kraft til å være mer ærlig, mer medfølende og tolerant.

Hvordan var oppveksten din i India, og hvordan endte du opp som modell?

– Jeg hadde en veldig lykkelig oppvekst i India. Familien min er veldig sammensveiset, og jeg kjedet meg aldri. Jeg planla aldri å bli modell, det bare skjedde. Da jeg studerte til å bli ingeniør, var jeg kreativ leder av studentforeningen vi hadde på mitt college, og da organiserte vi en skjønnhetskonkurranse som het «Miss Fresh Face». En av vennene mine meldte meg på i konkurransen, og da jeg ble ropt opp som vinner, trodde jeg det var en spøk. Dagen etter var det bilde av meg i avisen, og jeg bestemte meg for å se hva denne muligheten kunne føre til. Jeg ble etter det oppdaget av en modellspeider fra Anima modellbyrå, og flyttet til Mumbai. Det hele føles som et mirakel, og nå bor jeg her i New York og elsker livet mitt og jobben min.