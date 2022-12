"Popcorn er et must til fest"

Hvad er en god borddækning?

Søren: Mit bedste råd er, at du bruger bordkort. Det er egentlig mest for gæsternes skyld. Jeg synes, det er cool at vide, hvad jeg skal, når jeg kommer til et middagsselskab.

Nikoline: Ellers kan man ofte ende med at bruge den første halve time på at beslutte sig for, hvor man skal sidde. Søren har altid haft nogle regler, når vi skal invitere gæster. Folk behøver eksempelvis ikke at tage deres sko af. Der er ikke noget værre end at være på besøg hos nogen, hvor man bliver bedt om at tage sine sko af som det første. Det er jo halvdelen af et outfit.

Hvem var de sidste, I havde besøg af?

Søren: Det var i mandags, og der var ingen anledning, ud over at vi alle havde anden- dags tømmermænd. Det var vores drenges ene gudfar og deres gudmor (Sørens søster). Vi sad på gulvet og spiste takeaway og så et eller andet dårligt tv. Den slags middage holder vi en masse af, nok mest flest af dem – særligt efter vi har fået børn.

Nikoline: Sidst, vi holdt en stor fest, var til drengenes etårs fødselsdag. Efter corona savnede vi at holde en fest, hvor vi kunne samle alle vores venner. Så vi inviterede 100 voksne og 50 børn. Vi spiste kage og drak champagne, og kl. 19.00 sharp blev alle børnene hentet. Så kom der to DJ’s, og så gav vi den gas til den lyse morgen.