Portræt af vintagebutik: Vintage 199

“Udover de mere sæsonprægede varekategorier har vi nogle helt faste kategorier, som der altid er efterspørgsel på fra vores kunder. Vi holder os opdaterede i forhold til trends igennem gadebilledet, modemagasiner, sociale medier og vores kunders forespørgsler.”

“Vi repræsenterer to generationer og har hver især forskellig kendskab og smag, men vi har det tilfælles, at vi begge interesserer os for vintagetøj og modehistorie.”

“En ting vi særligt i større grad er begyndt mere at kunne mærke er, at vi oplever at grænserne mellem herre- og dametøj er blevet mere flydende og brudt op. Det handler for mange mere om komfort, udtryk og pasform snarere end det label i nakken, der indikerer et bestemt køn.”

“Vi synes, det er rigtig godt og vigtigt at modemagasiner er med til at vise deres læsere, hvilke fordele samt hvilke gode muligheder der eksempelvis er stylingsmæssigt ved at købe brugt tøj.”