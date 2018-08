Det mest udfordrende ved mit job er ...

“... at jeg aldrig har fri. Det kan være svært for venner og familie at forstå, at selvom vi sidder midt i tante Olgas fødselsdag, så kan jeg være nødt til at tage telefonen, hvis situationen er akut, og en af mine modeller eksempelvis ikke kan nå sit fly til et vigtigt job. Det skal løses med det samme, også selvom jeg er nødt til at forlade kaffebordet en halv time.”

Det bedste ved mit job er ...

“... at følge den udvikling, vores unge modeller gennemgår. Mange kommer ind som små generte mus, og det er fantastisk at se dem vokse og blomstre. Det allerfedeste er, når man starter en model, som føler sig forkert og grim og måske endda er blevet mobbet, og så se dem langsomt begynde at tro på sig selv. Jeg har sommetider oplevet, at forældre nærmest takker os for at have givet deres datter eller søn en tro på, at de er gode nok, som de er. Så får man helt kuldegysninger over at have kunnet gøre en forskel for et ungt menneske - i de situationer føler jeg, at jeg har det bedste job i verden.”