Sitre: “Vi vil hjælpe alle til at føle sig sexede”

Hvad er Sitre?

Julie: “Sitre er skandinaviske sex wellness-produkter skabt til at pleje både den fysiske og den mentale sexoplevelse. Sex foregår nemlig lige så meget i hovedet som i kroppen – derfor er det på tide, at vi skaber en mere ærlig, inkluderende og mindful tilgang til sex ved at betragte det som wellness. Altså som noget, vi gør for at være gode ved os selv. Sex er jo i lige så høj grad wellness, som når du søndag aften giver dig selv en ansigtsmaske, tænder et lækkert duftlys eller tager et langt karbad. Det er ikke kun et fysisk drive, der skal opfyldes med problemløsende produkter.”

Hvordan opstod idéen til Sitre?

Cecilie: “Julie og jeg mødte hinanden i London, hvor jeg boede i fem år. Livet i London var et liv i overhalingsbanen, og jeg var ikke god til at passe mit mentale velvære. Da jeg kom hjem, blev jeg derfor nysgerrig på wellness-verdenen, og det var der, det gik op for mig, at wellness handler lige så meget om det mentale som det fysiske – og at én ting, der er rigtigt godt for både din mentale og din fysiske wellness, er sex. Men hvor der er sket en masse inden for begrebet wellness generelt, er der ikke sket noget inden for sex-wellness. Vi følte, at markedet havde brug for en opdatering.”

Julie: “Der er for eksempel meget tabu tillagt glidecremen, blandt andet på grund af det stigma, der er om vaginal tørhed. Bare man siger det, kigger folk nærmest ned i jorden. Det, synes vi, er ærgerligt, for det er faktisk ret normalt – en undersøgelse foretaget af Projekt Sexus viser, at 50 procent af kvinder i overgangsalderen oplever det, mens en undersøgelse fra BMC Pregnancy and Childbirth viste, at 43 procent af gravide kvinder oplever tørhed, op til seks måneder efter de har født. Derudover kan for eksempel p-piller og hormonbehandling også medføre tørhed. Alligevel er der få, der tør tale om det, og derfor bliver der heller ikke stillet krav til de produkter, vi bruger. Så vi undersøgte markedet og fandt ud af, at der er to typer af produkter, som bygger på hver deres stereotype fortælling: Den ene er den vulgære, hvor man skal være naughty og dirty for at være sexet og dermed skaber et billede af sex, som meget få kan relatere til. Den anden gruppe produkter ligner noget fra pharma-verdenen, og det giver udfordringer, da produktet derfor kun forbindes med et problem. I stedet bør vi opfordre folk til at bruge glidecreme ved at gøre det sexet og lækkert.”