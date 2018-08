MIT BEDSTE SMUKFEST-TIP

“Start tidligt. Efter jeg er blevet mor, er der for få fester i mit liv, men en af de bedste er Smukfest, og jeg glæder mig hvert år. For mig er det en fest, som starter om formiddagen. Det med at starte tidligt og slutte omkring midnat fungerer godt for mig. Jeg kan ikke bruge en uge på at blive frisk igen efter en festival. Mandag morgen er hverdagen jo i gang igen.”