Sophie Bille Brahe: "Jeg valgte på en måde ikke selv håndværket, håndværket valgte mig"

Hvordan føles det at have fået så stor succes, både i Danmark og internationalt?

"Jeg ser det som en stor ære, at folk responderer så godt på mit arbejde, og at jeg kan få lov til at lave det, jeg holder af. Det er selvfølgelig også en stor ting for mig og mit team at have opnået så stor succes, at vi kan få lov til at fejre 10-års jubilæum, men det er ikke noget, jeg tænker over i det daglige, fordi det, siden jeg var barn, har været en naturlig del af mig at skabe. Tilbage i folkeskolen opdagede en lærer, at jeg var mere kreativ end boglig, så hun lavede et lille område til mig, hvor jeg kunne sidde og nørkle med kreative ting. Selv når jeg henter min dreng i skolen i dag, er der nogle af mine gamle lærere, der siger, at de stadig har nogle af de øreringe, jeg lavede til dem dengang. Det at arbejde med et håndværk har jeg fra min far, som var læge. Så man kan sige, at jeg på en måde ikke selv valgte håndværket, håndværket valgte mig.”