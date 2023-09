Stjernedesigner deler sit ultimativt bedste tip til at opgradere dine gamle jeans

Hvorfor er det vigtigt, at vi genanvender vores brugte tøj?

Det handler om ansvarlighed. Først og fremmest er det vigtigt, at virksomhederne sørger for at fremstille tøj, der er af så høj kvalitet og standard, at det kan holde i lang tid. Når forbrugeren så er træt af at bruge det, skal det stadig have så høj en værdi, at det kan betale sig at lave det om.

Hvad er dit bedste råd til andre, der vil skabe noget nyt med noget gammelt?

Hvis du har et stykke tøj derhjemme, som du er ved at være træt af, så kan du købe noget vintage og sætte på. Eksempelvis kan du købe en vintage-skjorte og sætte ærmerne på din gamle bluse. Da jeg lavede de her bukser, tænkte jeg meget over, at de kunne laves i hånden, så man ikke behøver en symaskine derhjemme.