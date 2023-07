Thor Farlov: "Nu føler jeg endelig folk forstår, at det ikke bare er en ide, jeg fik under corona, men det jeg kæmper og knokler for."

Hvad har været det bedste og det mest udfordrende ved din solo-rejse?

"Det fedeste ved min solo-rejse i løbet af de sidste 2-3 år har helt sikkert været udviklingen og forståelsen af mit projekt. I en verden hvor alting skal gå så stærkt, er jeg glad for, at jeg her skulle være mere tålmodig end før. Netop nu får jeg en del tilbage, og det føles dobbelt så godt, når man har kæmpet ekstra meget for, at det på den ene eller anden måde skulle lykkes lidt."

"Det mest udfordrende ved starten på min solo-karriere har nok været forventningerne, der har været omkring det. Når man går fra noget, en masse mennesker holder af til noget nyt, så er der bare et ekstra pres og i starten følte jeg lidt, jeg på en måde skulle kæmpe mod mig selv. Det har heldigvis ændret sig med tiden, det gør det altid, og nu føler jeg endelig at folk forstår, at det ikke bare er en ide, jeg fik under corona, men det jeg kæmper og knokler for."

Forsøger du at distancere dig musikalsk fra de rammer, der var karakteriserende for CityBois?

"Jeg forsøger hele tiden at udfordre mig selv i studiet og ser gerne, at fra hver ny udgivelse jeg smider ud, skal det rykke mig et nyt sted hen. Derfor er det klart, at jeg forsøger at distancere min egen musik fra CityBois. Jeg føler, jeg kan gå flere- og mere kompromisløse veje, hvilket også var en af grundene til, at jeg gerne ville prøve at være solo-artist. Alt det har virkelig bare sat sig fast og er noget jeg nyder, når jeg er i studiet."

Hvordan oplevede du at skabe “Nye minder” i samarbejde med Jens Ole McCoy?

"Min oplevelse af at arbejde med Jens (Ole McCoy) både på nye minder og generelt har været en ret stor gamechanger for min karriere. Jeg har altid haft en stor musikalsk respekt for ham, så det er klart, at jeg også ville yde alt hvad jeg kunne fra start. Jeg er lykkelig over alt det, vi allerede har udgivet og har i vente. Han er fantastisk, selvfølgelig musikalsk, men også menneskeligt."