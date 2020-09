Tonia Atieno: “Jeg er gået for meget igennem til, at nogen skal ændre på mig”

Der er stille i Musikkonservatoriets koncertsal, hvor Saks Potts holder show. Helt stille. Indtil det cirka 25 mand høje sortklædte strygerensemble spiller et stykke, lyset bliver tændt, og en række af Danmarks største modeller og influencere træder ud blandt publikum. Nadja Bender, Caroline Bille Brahe, Amalie Reedtz-Thott, Emma Rosenzweig – klædt i pels- og læderfrakker, leggings og diamantbesatte cowboyhatte. Blandt celloer, violiner og klappende klarinetspillere træder Tonia Atieno også frem i en tie dye-inspireret frakke, langskaftede lyseblå støvler og med sine meter-lange hvide fletninger samlet i en høj knold på hovedet. Øjenbrynene er afblegede i samme farve som fletningerne og står i næsten lige så skarp kontrast til Tonias mørke hud, som hendes kraveben gør i frakkens åbning.

Det er under Københavns modeuge i augst 2019, og alles øjne hviler på kvinden, der blot har et par hundrede følgere på Instagram og endnu ikke er signet på noget modelbureau, men som måske tydeligere end nogen andre på catwalken legemliggør det ord, Barbara Potts få minutter inden har opfordret modellerne til at tænke, når de træder ud: Powerwoman. Der er en styrke i Tonias blik, i hendes måde at gå på, i hendes atletiske krop.

‘Hvor kom hun fra?’, hvisker flere omkringsiddende, men ikke mig. Jeg ved præcis, hvor hun kommer fra, og selvom jeg ikke er spor overrasket over at se, hvad jeg engang kendte som en lille pige, gå selvsikkert forbi mig, er det alligevel med tårer i øjnene over det faktum, at hun gør det.

Jeg er Tonia

“OMG, hvor er godt at se dig,” udbryder Tonia med sit store smil under en leopardmønstret bøllehat, da vi et lille år efter, at hun gik Saks Potts-showet, mødes for at lave et interview til dette nummer af Costume, som hun sammen med modellerne Ifrah Qasim og Mara Kasanpawiro er på forsiden af.

På det lille år har Tonia skrevet kontrakt med et bureau og har flere shows og kampagner for danske modebrands bag sig.

Vinterens modeuge bød blandt andet på bookinger for Stine Goya og Mark Tan, og siden showet for Saks Potts er det også blevet til en kampagne for den danske designerduo samt for blandt andet 7 Days Active. Dagen før vi mødes, har Tonia skudt for Dansk Magazine, og faktisk har det været svært for os at finde en dag til interviewet, fordi der hele tiden kommer skydninger ind. Men nu er det lykkedes, og præcis som det er sket, hver gang jeg har set Tonia de sidste år, falder vi hinanden om halsen i den næsten familiære relation, vores forbindelse har skabt.

Fra Tonia var omtrent 10 til 14 år, var jeg under Ungdommens Røde Kors en del af en frivillig aktivitetsgruppe, der hver mandag tog busrute 33, den eneste navlestreng mellem Kongelunden Asylcenter og København, for i et par timer at give centerets store piger et afbræk fra en hverdag, der bestemt ikke ligner de fleste danske teenagepigers. Vi tog altid væk fra centeret. Nogle gange i skoven, andre gange til Bakken, men stod det til Tonia og hendes veninder, gik turen allerhelst til Fields, hvor vi prøvede parfumer i Matas, kørte på rulletrapper, kiggede på mennesker og spiste på McDonalds.

Nogle piger var med et par mandage, så fik deres familier opholdstilladelse, og de flyttede ud af centeret, eller deres sag blev afvist, og de rykkede til et udrejsecenter. Tonia var der i alle de år, jeg var frivillig. Hun gik fra at være en energisk pige til en mere eftertænksom teenager, men i alle årene var hendes åbenlyse skønhed ikke til at komme uden om. De lange ben, den perfekte hud og det store, hvide smil – bevægede man sig få meter ud i offentligheden, lagde man hurtigt mærke til, at alles øjne – akkurat som i Musikkonservatoriet – per automatik blev draget mod hende.