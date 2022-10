“Uanset hvilken stil du er til, så investér i tøj, der holder.”

“Det har altid været en drøm for mig at have mit eget værelse, kun til mig. Da vi fandt vores drømmehus i 2017, fik jeg endelig mit eget værelse, og jeg fik bl.a. en snedker til at lave et skoskab, som passede til mine behov. Vi har haft fokus på at udnytte rummet og de skæve vinkler og på at få plads til så mange bøjlestænger og overflader til smykker som muligt. Det skulle være praktisk og kunne rumme alle mine mange sager.”

Hvilke tanker har du gjort dig om indret- ningen af din garderobe?

“Min garderobe har sit eget liv. Jeg vil kalde det organiseret rod. Jeg har rigtigt mange ting og sager. Da jeg fik lavet garderoben, var det første prioitet, at jeg kunne se – og have et godt overblik over – mine sko. Jeg har så mange ting, at det er vigtigt, at jeg ikke pakker tingene for meget ind.”

Hvordan holder du overblik?

“Organisering af garderoben er en konstant ting, men jeg ved, hvad jeg ejer, og det er lige meget, hvor uoverskueligt det kan se ud for andre. Jeg har rigtigt mange vintagesmykker, og jeg køber flere, hver gang jeg rejser. Jeg har hængt knager op til mine større halskæder, og jeg bruger en masse opbevaring fra Muji til mine mange smykker. Mine forældre har hjulpet mig med at få lavet ekstra plads til mine tasker oppe under loftet.”