“Vi kvinder skal støtte hinanden mere end nogensinde”

Eartha Kitt og Katharine Hepburn er kvinder, som levede enestående liv, og som ikke bare var et produkt af deres tid, men også endte med at forme og udfordre den. De ændrede den måde, underholdningsindustrien opfatter kvinder på, fordi de stod fast på, hvad de troede på – uanset om det som Katharine Hepburn var at gå med bukser, da det var ildeset og nogle steder ulovligt at gøre for kvinder, eller som Eartha Kitt at være kritisk over for Vietnamkrigen, lang tid før det var socialt acceptabelt – det endte med at koste hende ti år af hendes karriere i USA,” fortæller Lupita Nyong’o.

Eartha Kitt og Katharine Hepburn var begge lige så kendte for deres politiske og aktivistiske engagement som for deres præstationer på scenen og det store lærred, og siden det første bekendtskab med de to kvinder har Lupita Nyong’o forsøgt at gøre dem kunsten efter med hensyn til at balancere mellem en kunstnerisk karriere og et politisk engagement.