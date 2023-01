Karoline Beltner: Min stil er boyish, men når jeg skal ud, kan jeg godt lide at være det modsatte

Hvilke tanker gør du dig, når du skal style et outfit?

"Komfort betyder meget for mig, og mit humør på den pågældende dag afhænger også meget af, hvad jeg lægger vægt på, når jeg sammensætter et outfit. Derudover lægger jeg også meget vægt på farverne og ender ofte med jordfarver."

Hvad er din bedste investering?

"Det er svært at vælge min bedste investering. Jeg har fornyeligt købt to nye tasker fra Miu Miu, som jeg er HELT forelsket i, og som jeg fik til den bedste pris – dem er jeg så glade for! Jeg har også erhvervet mig et TV-stativ fra Pedestal, som jeg er helt oppe at køre over. Det gør en kæmpe forskel at få et tv til at se pænt ud. Derudover har jeg min jakke fra Marine Serre, som min veninde var så sød at købe med hjem til mig fra Japan for nogle år siden. Det er nok det mest unikke, som jeg ejer og det item, som jeg er allermest øm overfor."