Lily-Rose Depp: Denne taske har jeg med overalt

Lily-Rose Depp har et uadskilleligt bånd til sin absolutte yndlingstaske – nemlig Chanels 22 Bag. Det fortæller hun i forbindelse med, at hun er blevet nyt ansigt for Chanel sammen med tre andre smukke kvinder: Nemlig Margaret Qualley, Jennie og Whitney Peak .

Lily-Rose fortæller hvordan hun propper hele sit liv ned i tasken og bringer den med sig overalt. En perfekt dag for den unge skuespillerinde og model indebærer en masse essentials, som alle bliver proppet ned i tasken – og der er ikke det, som der ikke er plads til. Hun tøver ikke med at tage afsted på sine egne eventyr, og hvis du fanger hende på en date med sig selv, vil du altid finde høretelefoner, makeup, en notesblok, bøger og en blød sweater i Chanel-tasken.

Man kan ikke komme udenom, at det er en taske, der i sig selv har kæmpe værdi for Lily-Rose, og hun har derfor valgt at ære den yderligere ved også at bære personlige og værdifulde ejendele deri. Her er der tale om hendes "good luck charms” – en lille sten og en to-dollar-seddel, som har deres helt egen trygge plads i den fyldte taske.

Lily-Rose har med andre ord et stærkt bånd til tasken, men også til hele det franske modehus, Chanel, hvor hun fra barnsben har følt sig yderst inspireret af den styrke og femininitet, som Chanel udstråler. Dette har hun ikke kun gjort brug af på modefronten, men også i hendes liv generelt.