Min by: Insider-guide til Berlin

Frokost uden for byen

Gaia i Gerswalde uden for Berlin har sæsonåbent og stort fokus på lokale økologiske råvarer. Her har du fornemmelsen af, at du træder ind i en privat have, som er så ren og naturlig og helt anderledes end de bygninger, du er omgivet af i Berlin. Et sted at være tæt på naturen, hvor du kan nyde en god naturvin og sætte tænderne i usædvanligt velsmagende mad. Har du ikke tid til at kigge forbi restauranten i Gerswalde, så sørg for at besøge en af de mange pop-ups fra de to ejere rundt om i verden.

Gaia Restaurant

Dorfmitte 11, 17268 Gerswalde