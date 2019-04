11 musthaves til urban-chic stilen under 800 kroner

Hvad tænker du om at være med i dette samarbejde med OBJECT?

”Jeg er enormt stolt og beæret over at være en del af #THEWOMANCOLLECTIVE. Jeg synes, der er så mange fantastiske, inspirerende, stærke kvinder i verden. Vi er nødt til at have disse positive rollemodeller, fordi når vi vokser op og leder efter retning i livet, kan rollemodeller inspirere og påvirke os. De fortæller os, at vi kan klare det – og skubber os fremad, afslutter Jones.

Hvilken rolle spiller stil og mode i det?

Mode er for mig en måde at udtrykke sig på og en frigørelse. Det er en leg, det er sjovt. Det er forvandling. At have et outfit på kan få dig til at føle dig stærk og magtfuld, og det kan virkelig påvirke den måde du bærer dig selv på, og hvordan du har det med dig selv – hvilket igen påvirker hvordan andre mennesker opfatter dig og giver verden et øjeblikkeligt billede af din identitet og personlighed, siger Cherie Jones.