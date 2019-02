Chefdesigner Riccardo Tisci forsøgte at indfange diversitet og understrege, at Storbritannien er et kulturelt fragmenteret rige ved at vise både punk, aristokrati og sport – og missionen skinnede selvfølgelig også igennem i modelcastet, der var multikulturelt broget i positiv forstand.

Men der var også et par stærke minimalistiske look, der tegner rigtig godt, med skarpe silhuetter, som var mere innovative og knap så eklektiske og eksperimenterende. Vores yndlingslook var dette med lædervest og nederdel.