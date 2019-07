Der er masser af tilbud i Coster Copenhagens stand på Roskilde Festival. Du kan blandt andet få tre T-shirts for 200 kroner, en strik for 250 kroner, et par shorts for 150 kroner og en læderjakke for 500 kroner.

Derudover tilbyder Coster Copenhagen, at du kan sætte dit eget præg på dit køb – uden at betale ekstra. Det er blandt andet muligt at lave tie-dye, printe et personligt billede eller stryge et mærke på tøjet.