Danmarks Næste Tøjdesigner: Sådan får du fingrene i deres tøj

Er du blandt de mange, der har siddet klistret til skærmen uge efter uge, når de dygtige og håbefulde unge designere har gjort alt, hvad der stod i deres magt, for at løse de opgaver de er blevet stillet og skabe innovativt og smukt design? Så skal du læse med her.

I det seneste afsnit, der netop er rullet over skærmen, konkurrerede de sidste fire finalister ved et storstilet modeshow, hvor to af de fire finalister løb med en investering og æren af at blive forhandlet i Magasin i København. Både indkøbere og nogle af landets største brands var til stede under den store finale.