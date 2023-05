Hvad er din relation til Levi's 501?

"Levi's 501 jeans er en af de mest ikoniske denim-jeans, og jeg har haft en lang relation til dem. Fra at dele dem med veninder og se dem på andre inspirerende kvinder. De minder mig om filmen The Sisterhood of the Travelling Pants og bringer mig tilbage til nostalgiske tider."

Hvordan bruger du denim i din garderobe?

"Denim er en must-have i min garderobe, det er lidt ligesom undertøj. Det kan redde næsten alle outfits – enten tone dem op med farver på toppen eller ned til hvid tanks."

Hvordan vil du style Levi's 501 på arbejde?

"Det kommer lidt an på hvilket slags arbejde. For et mere formelt look ville jeg kombinerer dem med en oversized skjorte og et par høje støvler eller hæle."

Hvordan vil du style Levi's 501 til brunch eller loppemarked i weekenden?

"Jeg forestiller mig at brunch og loppemarked er på en søndag, så der ville jeg være lidt mere afslappet og style dem med en crop-top eller t-shirt, min shopping-bag fra Telfar og et par nice solbriller der godt kunne være over the top til at bryde det casual look."

Hvordan vil du style Levi's 501 til fest?

"Da det er ved at være sommer, forestiller jeg mig dem med en flot crop-/bikini-top – en masse blandet af både guld og sølv smykker. Måske en let silkeskjorte over som flyder som vinden og en kold drink."