Den hypermoderne mininederdel repræsenterer langt mere end sol og varme sommerdage

For at anerkende Mary Quants store bidrag til moden blev hun tildelt en OBE (Order of the British Empire) i 1966 og en DBE (Dame Commander of the Order of the British Empire) i 2015. Hendes designs fortsætter med at inspirere og påvirke moden i dag, og hun regnes for en af de vigtigste og mest innovative designere i det 20. århundrede.

Mary Quant døde 13 april 2023, og hun blev 93 år gammel. Hun nåede derfor at opleve, hvordan mininederdelen igen har gjort sit indtog i modebilledet med ultra korte udgaver fra blandt andet Versace, Miu Miu og Isabel Marant i deres SS23-kollektioner.

Takket værd Mary Quant fremstår mininederdelen derfor som et symbol på kvinders individualitet og seksuel frihed – et budskab vi alle kan stå inde for.