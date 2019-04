Derfor poserede Beyoncé med alle de sneakers

I løbet af weekenden delte Beyoncé en billedeserie på Instagram, hvor hun slanger sig i massevis af sneakers.

Umiddelbart ser det ud til, at der er flere hundrede par hurtige sko i alverdens former og farver, men med to fællesnævnere: De er alle spritnye og fra Adidas.

Men hvorfor poserer superstjernen med alle de sneakers? Det viser sig at være Beyoncés private samling, som hun fik i gave, da hun indgik et langsigtet samarbejde med Adidas tidligere på måneden.