Dette nye brand laver shorts ud af overskydende sejlstof

COSCH sætter kurs mod den danske sommer og lancerer deres første drop 21. juni i Lot#29 på Gothersgde 29. De lancerer et mindre parti af shorts, der er fremstillet af overskyddende sejlstof samt t-shirts med print.

Det nye danske brand er startet af Mille Collin, interiør-stylist, skribent samt brand advisor og Marie Schjeldal, kulturel entreprenør og vært på podcasten Fallucka.

Sammen har de arbejdet for at etablere et univers, der skaber associationer til den danske sommer. Bare fødder på den varme asfalt, jordbær med fløde og duften af sommerregn.

Fordi deres shorts er lavet af overskyddende sejlstof, betyder det også, at hvert eneste par er unikt. Alle shorts bliver håndsyet i København, og deres t-shirts bliver fremstillet af økologisk bomuld i Portugal, og får tilføjet print i Danmark.