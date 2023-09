Din favoritøl overrasker nu med virkelig pæn tøjkollektion

Det er ikke første gang, at anerkendte modebrands indgår i forskellige overraskende samarbejder. Du husker måske da OFF-WHITE og IKEA gik sammen om en ny innovativ kollektion.

Måske undrer du dig over, hvad fællesnævneren for Soulland og 1664 er. Selv udtaler Amanda Lunding Smith, der er brand manager hos 1664 således:

"Dette samarbejde repræsenterer en unik mulighed for at bringe to verdener sammen – mode og øl. Vi deler en fælles vision om at skabe noget opsigtsvækkende og mindeværdigt, og vi tror på, at denne kollektion vil appellere til både Soulland- og 1664-fans. Det har været inspirerende at arbejde sammen med de dygtige folk hos Soulland om at skabe en helstøbt kollektion, der forener vores fælles passion for stil, god smag ogsans for detaljer.”