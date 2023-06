Ganni lancerer størrelsesinkluderende kollektion i samarbejde med anerkendt brand

Kollektionen består af fire kjoler, fire sæt af badetøj og to t-shirts, som er designet til kvinder i alle størrelser og former. Kjolerne omfavner kroppen og er designet til at vise huden frem, imens badetøjet har et legende udtryk. Et centralt element i kollektionen indgår blandt andet som print på de to t-shirts, og det illustrer logoerne for både Ganni og Ester Manas.

Størrelserne går fra EU32 til EU52 og materialerne omfatter certificeret økologisk bomuld, certificeret genbrugspolyamid og genanvendt polyesternet.

Kollektionen lanceres i løbet af juni og den vil være tilgængelig i udvalgte Ganni-butikker samt på ganni.com.