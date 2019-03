Kald det gorpcore, kald det outdoor. Modebilledets fokus på praktisk påklædning går under flere forskellige navne, men omdrejningspunktet er det samme: windbreakers, vandrestøvler, fleece og lignende, der klæder dig på til naturens vildskab.

Ganni slog et slag for tendensen under Copenhagen Fashion Week i august, hvor det populære danske mærke præsenterede et samarbejde med islandske 66°North, der er specialister i tøj til udendørsbrug.

Samarbejdet blev vel modtaget, og i dag lander det langt om længe i butikkerne.

Kollektionen består af i alt fire styles, som tæller to jakker, en frakke og en vest.

“Jeg elsker at arbejde med kontraster, det er en del af vores dna, så at samarbejde med 66°Norths designteam om at skabe disse fantastiske, tekniske styles giver et spændende modspil til SS19-kollektionen,” fortæller Ditte Reffstrup, Creative Director hos Ganni.

De nye styles forhandles online hos Ganni og 66°North, samt i udvalgte butikker.