Gigi Hadid bekræfter, hvorfor du nu skal kende ‘corpcore’

Skræddersyet kvalitet har hele tiden været kernen i BOSS' DNA. Costume var til stede da BOSS viste deres splinternye Fall/Winter-kollektion under modeugen i Milano denne weekend, hvor tydelige referencer til selvsikkert håndarbejde skinnede igennem på catwalken. I kontrast til det traditionsrige var det dog med et hypermoderne twist, at modellerne gik ned af catwalken.

Modeshowet gik under temaet 'corpcore'. Corpcore trækker referencer fra arbejdslivet, men ikke det gamle arbejdsliv som vi kender det. Denne gang var det fremtidens optimisme, som blev sat på agendaen. I både kollektionen og showet blev der sat en tydelig stemning for sindets ro og kroppens ergonomi, som blev integreret i designet. Med andre ord har BOSS denne gang kreeret et design for menneskelige sanseoplevelser og moderne livsstil.