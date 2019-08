H&M og Zara lukker butikker over hele verden

De seneste år er flere og flere butikker blevet tvunget til at dreje nøglen om, da mindre forretninger har måtte se sig slået i den benhårde konkurrence mod storcentre og butikskæder. Men nu er det blevet giganternes tur til at tilpasse sig den nye retail-virkelighed, hvor onlinehandel dominerer.

Indtil videre er de store kæder styret uden om konkursbølgen, hvilket blandt andet skyldes et stigende fokus på salg på nettet. Fortune skriver, at Hennes & Mauritz, det svenske firma bag H&M, Monki og Weekday, og spanske Inditex, der ejer Zara og Massimo Dutti, begge høster frugterne af sidste års beslutninger om at skære ned på antallet af fysiske forhandlere og i stedet kaste flere ressourcer efter onlinesalg.