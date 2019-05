“Jeg er spændt på det her samarbejde, H&M giver mig mulighed for nå et bredere publikum med min vision for stil og hyldest til skønhed. Mit mål er at dele min kærlighed til skønhed og være en del af alles “happy moments", at være med til at skabe kærlighedshistorier i hele verden,” udtaler Giambattista Vali.

Designeren er bredt kendt for sine glamourøse kjoler, som er blevet båret af alverdens superstjerner. Giambattista Valis kjoler har ofte masser af volumen og iøjnefaldende silhuetter, som får lov til at tale for sig selv uden en overflod af pynt og dekorationer.

Valis signatur skinner igennem i samarbejdet med H&M – og for første gang nogensinde kan du få fingrene i dele af samarbejdet med det samme, da de glamourøse look fra den røde løber allerede bliver sat til salg i morgen 25. maj på Hm.com.

Resten af kollektionen fra Giambattista Vali x H&M bliver lanceret 7. november.