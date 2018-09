Her er den perfekte skjorte

Det varer formentlig ikke længe, før du kender mærket Aday, der specialiserer sig i såkaldt high-tech mode, der forener design og funktionalitet. Selvom Aday kun er tre år gammelt, har det allerede fået en loyal følgerskare, og det er mærkets skjorte Something Borrowed et glimrende eksempel på.

Den klassiske, hvide skjorte er nemlig så populær, at den blev udsolgt på under to uger, og i skrivende stund står 3.500 personer på venteliste for at få fat i skjorten.