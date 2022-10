I den gode sags tjeneste

Om designet siger Cathrine Raben Davidsen:

”Titlen på værket til årets Knæk Cancer-T-shirt er above, below, beyond. Helt grundlæggende er kernen i mit værk transformation - altså hvad der sker med sjælen og med kroppen igennem et liv. Værket forestiller en figur, som tager vare på sig selv, omsluttet af sit eget væsen og sin egen krop. Men det afspejler også vores relationer, livet og døden – samt de stadier vi går igennem i livet.”

Du kan støtte Knæk Cancer ved at købe T-shirt eller drikkedunk, der begge koster 249 kr. Heraf går 100 kr. ubeskåret til Knæk Cancer. Du finder kollektionen her.