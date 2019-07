Ikonisk dansk modebutik lukker

Siden 1980 har Kassandra forhandlet eksklusive accessories fra det genkendelige røde bindingsværkshus på Grønnegade i hjertet af København.

Men “alle eventyr har en afslutning”, som butikken skriver i en Instagram-post, som offentliggør beslutningen om at lukke.

Forklaringen lyder, at Kassandra i mange år har haft eksklusivitet på en lang række design fra toneangivende modehuse, som i takt med markedets udvikling er blevet indskrænket mærkbart.

“Mærkerne har valgt at lægge sig hos store online webshops, og mange af dem har også valgt at åbne mono-brand-butikker i København. Dette har medført en stor forandring i måden at shoppe på, som er svært forenelig med den oplevelse og service, som i alle årene har været kernen i vores måde at drive forretning på,” skriver Kassandra på Instagram.

Kassandra lukker med et brag af et udsalg med 50 procent på solbriller og 75 procent på alle øvrige varer. Udsalget starter i morgen 3. juli klokken 11 i butikken og online.