Kendall Jenners supermodel-værdige jeans koster 300 kroner

Hvis dit navn er Kendall Jenner er der mulighed for at iføre sig præcis det tøj, du har lyst til. Dels fordi designerne smider deres luksusvarer i nakken på dig, og dels fordi du er verdens bedst betalte model.

Alligevel vælger supermodellen indimellem at slå et slag for prisvenlig mode, hvilket var tilfældet forleden dag, hvor hun blev spottet i et par jeans fra det prisvenlige mærke American Eagle, der er på udsalg til cirka 323 kroner. Derudover bar Kendall en lille peplum-top, som står til blot 225 kroner.

Der er altså rig mulighed for at gøre supermodellen kunsten efter, og du kan også fuldende looket med et par små solbriller og en blå scrunchie i håret.