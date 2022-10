Kendisser på catwalken (og front row)

Milano

DOLCE & GABBANA

Den sicilianske duo kaldte for fire år siden the Kardishians “the most cheap people in the world”, men den holdning har de åbenbart revideret. Deres show var nemlig co-hostet med Kim Kardashian, som også har været til at designe og style kollektionen. Hun var selvføligelig med på scenen og lukkede showet sammen med Domenico Dolce & Stefano Gabbana.

Showet blev i øvrigt kommunikeret med hashtagget #ChiaoKim, og resulterede naturligvis i “instant support” fra Kardashian-Jenner-klanen med Khloé Kardashian, Kris Jenner, alle deres børn og kærester på front row og rigelig omtale til deres mange millioner følgere. The Kardashion-Jenners fik desuden følgeskab af Monica Bellucci, Bianca Balti, Eva Herzigova og danske Helena Christensen.