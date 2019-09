Kim Kardashians nye model er den kvinde, hun fik løsladt fra fængsel

Kim Kardashian annoncerede i sidste uge, at hun omdøbte sit nye shapewear-mærke fra det kontroversielle Kimono til Skims.

Realitystjernens oprindelige navn blev beskyldt for at være såkaldt kulturel appropriation – lån eller tyveri fra en kultur, der ikke er ens egen – og ændringen er derfor blevet mødt med stor begejstring.

Nu præsenterer Kim Kardashian endnu et beundringsværdigt tiltag, da hun har gjort 64-årige Alice Marie Johnson til den første model for Skims.

Alice Marie Johnson sad i fængsel på livstid for narkohandel og nåede at afsone 21 år, før Kim Kardashian og en hær af advokater overtalte præsident Trump til at benåde hende sidste sommer.

I Skims-videoen deler Johnson sin historie og taknemmelighed for Kim Kardashians hjælp:

“Hun gik i krig for mig … for at kæmpe for min frihed. Det er derfor, jeg kalder hende min krigsengel, fordi intet stod imellem hende og min frihed,” siger den 64-årige blandt andet.

Du kan se videoen her: