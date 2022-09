Moncler leverede det vildeste show i Milano

Moncler fejrer 70 år i branchen – med stil til modeugen i Milano. Det imponerende show havde et cast af 700 dansere, 300 musikere og 952 modeller, der tilsammen repræsenterede tallet 1952 – året Moncler blev grundlagt. Alle var iført den hvide Maya 70'er-pufferjakke – et af Monclers førende item gennem sine 70 år.

Showet var åbent for alle og foregik på den historiske plads Piazza del Duomo med plads til 18.000 gæster. De 1952 modeller bevægede sig som en enhed på Duomo'ens udendørs plads – og netop det at bruge udendørs locations vinder mere og mere frem under modeugerne. Også under den danske, hvor blandt andre Saks Potts, (Di)vision, Wood Wood, Ganni og Baum und Pferdgarten fik lukket både gader, broer og pladser af.

Den ikoniske 70'er Maya-jakke nyder et centralt spotlight i kampagnen, og derfor var det også oplagt for Moncler at bruge den til showet. Alt i alt en vanvittig oplevelse, som nok aldrig bliver glemt.