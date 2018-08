Musier Paris: Nyt mærke overtager internettet

Sidste sommer fik vi danske kvinder for alvor øjnene op for slå om-kjolen, og et år efter er den stadig fast inventar i gadebilledet. Det skyldes formentlig det flatterende design, der klæder alle kropstyper, samt det alsidige udtryk, som både gør slå om-kjolen perfekt til en dag på stranden og en aften i byen.

Slå om-kjolen er blandt andet vundet frem takket være Réalisation Par, der stadig har en fremtrædende plads på sociale medier. Og hvis du er vild med den feminine æstetik, vil du også blive begejstret for det nye franske mærke Musier Paris, der allerede nyder stor popularitet blandt hjemlandets kvinder.

Psst ... Find flere drømmekjoler her