Når det uperfekte bliver til det perfekte

Sofie Linde har også delt hendes mening om de nye menstruationstrusser. ”Menstruation for mig er pisse-irriterende. Jeg skammer mig egentlig ikke over at have det, jeg synes bare virkelig, det er bøvlet. Så dét at der er kommet en menstruationsunderbuks, synes jeg bare er på toppen” fortæller hun.