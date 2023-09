Nyt dansk brand står bag smukt design af håndbroderede vintage-tekstiler

Laura Tønder springer ud som designer og skaber forførende designs af vintage-tekstiler. Kettel Atelier har allerede lanceret deres første to drops, der oser af romantik.

Laura er fra Danmark, men er bosat i Spanien. Hun har en designuddannelse bag sig. Mens inspirationen for at kreere stammer fra hendes mor, der har lært hende at sy, hækle og strikke. Kollektionerne består kjoler, toppe og nederdele.

Hendes design er syet ud af gamle duge og vintage-tekstiler, som har fået nyt liv i form af forførende silhuetter og transparente materialer.

Tekstil og andre materialer finder Laura rundt omkring på loppemarkeder og i genbrugsbutikker. Hun er inspireret af genanvendte materialer, der har fået huller og pletter, men som bidrager til nyt liv. Som hun selv siger, er Kettel Atelier skabt med kærlighed og "Alle stykker er håndlavede, ingen er uden fejl, men alle er perfekte".

Alle kreationerne fra Kettel Atelier er limited, og sælges på hjemmesiden af samme navn.