Nyt samarbejde hylder body positivity

Wood Wood lancerer i dag et nyt samarbejde med Baserange, som vi elsker!

Kollektionen består af basic pieces som T-shirts, tanktoppe, bodysuits, leggings, bh'er og underbukser, der fungerer perfekt til sport, afslapning eller som layering pieces i din hverdagsgarderobe. Nogle styles har fået et lille cool twist – og det hele er indfarvet med naturlige jordfarver. De naturlige farvestoffer er udvundet af barken fra kastanje-, blå-, og akacietræer, hvilket gør hvert produkt unik. Der er ingen matchende sæt i kollektionen, hvor det er op til dig at kombinere, så det passer til dig. Produkterne koster fra 200 kr. til 1.100 kr. og bliver lanceret i en kampgane, vi er yderst begejstrede for! Her er der nemlig stort fokus på naturligt smukke kroppe, som sveder, har ar og strækmærker – helt ligesom alle os, der kommer til at gå i tøjet.

Baserange er grundlagt i 2012 og skaber basic pieces i naturlige og genbrugelige materialer. Brandet har fra begyndelsen haft stort fokus på bæredygtighed. Wood Wood har siden 2002 skabt konstant dialog mellem mode og (sub-) kultur og været rigtig gode til at bruge forskellige collabs som katalysator for brandets udvikling. Med dette samarbejde ønsker Wood Wood at sætte fokus på deres egne ambitioner i forhold til bæredygtighed.