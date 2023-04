Paco Rabanne lancerer ny capsule-kollektion med Zalando

Kollektionen er udviklet med henblik på at stimulere sanserne – helt specifikt synssansen, følesansen og hørelsen – igennem en række dristige farvevalg. Hver style i kollektionen er udformet til at invitere dem der bærer kollektionen til at hengive sig til sine følelser og slippe sin farverige side løs.

Den innovative kollektionen består af 40 styles – 20 ready-to-wear items, 17 accessories og tre par sko – og den bringes til live igennem en række legende kampagnebilleder, hvor talenter fra den nye generation slentrer rundt i Paris gader iført styles fra kollektionen. Blandt talenterne er Crystal Murray, som er sanger og sangskriver, Dustin Muchuvitz, som er DJ og model samt Aj Yel, som er model.