Er der lidt for meget ”last year” over udvalget i din garderobe, kan du udnytte anledningen til at forkæle dig selv hjemmefra med lidt onlineshopping.

Det stilfulde og elegante brand Rabens Saloner er klar med en ny efterårskollektion, og nu behøver du ikke vente længere. Rabens Saloner har udvidet den fysiske butik og lanceret deres første onlineunivers. Nu kan du ikke alene shoppe deres items online, du kan også dykke ned i et univers af inspiration, behind-the-scenes-indhold og få et eksklusivt kig ind i kreativ direktør Birgitte Rabens personlige univers.