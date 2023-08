Den prominente designer har skabt opmærksomhed hos modenørder verden over, da hun trods et tomt feed på Instagram, i skrivende stund har 239-tusinde følgere. Der er netop blevet åbnet for registrering på hjemmesiden, som du finder i Phoebe Philo's bio på Instagram.

Philo annoncerede allerede i 2021, at hun planlagde at lancere sit nye brand under eget navn – derfor må vi nu konstatere, at der er- og har været stilhed før stormen. Kollektionen skulle efter sigende blive lanceret i september 2023. Du skal derfor ikke hvile på laurbærrene, hvis du ligesom os, drømmer om at få muligheden for at få fingrene i Philos længe ventede kollektion.

I sin tid hos Celine, der på daværende tidspunkt stadig havde den karakteristiske accent over E'et, formåede hun at udvikle modehusets identitet. Hun var blandt andet kendt for at designe klassiske udskæringer og havde generelt et minimalistisk udtryk, som de seneste år er blevet kategoriseret som quiet luxury.