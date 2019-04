Se hele InWears nye Balance-kollektion

Frihed, lethed og selvtillid siden 1969

Niels Martinsen grundlagde InWear i 1969. Han var 21 år og medejer af en natklub, da han fik en idé. Han ønskede at levere tøj til kvinderne omkring ham, og han skabte derfor en kollektion af kjoler og skjorter med sin daværende kæreste, Kirsten Teisner. InWear blev en succes og præsenterede en generation af kvinder, der fulgte deres egne veje.

50 år senere har meget ændret sig, men filosofien er fortsat at skabe tidløse designs, der giver travle kvinder frihed, lethed og selvtillid. Netop dét har været vigtigt for designchef Jette Romvig: "Jeg kan godt lide ideen om at designe for kvinders travle liv. Kollektionerne skal være moderne, tidløse, praktiske og langtidsholdbare".