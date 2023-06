Se med når musik-ikonet, Pharrell Williams, præsenterer debut-kollektion for Louis Vuitton

Det legendariske modehuse, Louis Vuitton, kunne tidligere i år bringe nyheden om, at den amerikanske musiker, Pharrell Williams, skulle overtage roret efter modehusets tidligere chefdesigner, Virgil Abloh, pludseligt afgik ved døden i 2021. Williams overtog roret i rollen som Creative Director for herremoden – og nu er første kollektion siden Williams' indtrædelse klar til at se dagens lys på catwalken til den igangværende herremodeuge i Milano.

Vi forventer at se en gennemført kollektion, hvor Ablohs streetwear-referencer bliver videreført på ny vis. Hvis du glæder dig lige så meget som os til at se, hvad Louis Vuitton og Pharrell Williams har at byde på, så har vi selvfølgelig sørget for, at du kan se med live, når det spektakulære show løber af stablen i aften kl. 21:30.

Et par minutter før showstart vil der komme en video til syne herunder, og hvis du ikke når at se med live, så frygt ej – du kan se hele showet fra start til slut lige når det passer dig efter livestreamingen.