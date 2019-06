“Træt tøj” dominerer Instagram

Vi har før skrevet om pastaretten Cacio e pepe, der spredte sig som en steppebrand på Instagram. Nu har influencerne kastet deres kærlighed på et nyt motiv: sovende tøj.

Pernille Teisbæk kickstartede tendensen, da hun for nyligt delte et billede af en trenchcoat fra Céline, der lå på en trappe som et af Salvador Dalís smeltende ure i værket The Persistence of Memory. Frakken var stylet med et par hvide cat-eye-solbriller, et par sorte støvler og en Bottega Veneta-clutch placeret under frakkens ene ærme, så tøjet tog form som en sovende person, og billedteksten lød: “Power nap”.